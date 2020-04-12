Афганские власти освободили еще 100 заключенных талибов

Третья партия заключенных сторонников радикального движения "Талибан" была освобождена в субботу в соответствии с указом президента Афганистана Ашрафа Гани. Об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на Национальный совет безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, 100 талибов были выбраны, "основываясь на состоянии их здоровья, возрасте и оставшемся сроке заключения".

Первые две партии сторонников движения были освобождены в среду и четверг.