В Индии за сутки выявили свыше 900 новых случаев заражения COVID-19

В Индии за прошедшие сутки зафиксировали 909 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило министерство здравоохранения и семейного благополучия страны.

Как сообщается, от инфекции там зафиксировано 273 летальных исхода.

Отмечается, что 715 заболевших в Индии вылечились.