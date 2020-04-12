https://news.day.az/world/1222815.html В Индии за сутки выявили свыше 900 новых случаев заражения COVID-19
В Индии за сутки выявили свыше 900 новых случаев заражения COVID-19
В Индии за прошедшие сутки зафиксировали 909 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило министерство здравоохранения и семейного благополучия страны.
Как сообщается, от инфекции там зафиксировано 273 летальных исхода.
Отмечается, что 715 заболевших в Индии вылечились.
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