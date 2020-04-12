https://news.day.az/world/1222823.html В Грузии от коронавируса выздоровели 60 пациентов
В Грузии от коронавируса выздоровели 60 пациентов
В Грузии от коронавируса выздоровели 60 пациентов. Обновленная информация доступна на созданном правительством Грузии специальном веб-сайте stopcov.ge, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Онлайн.
На текущий момент в Грузии подтверждено 242 случая коронавируса, в том числе 60 выздоровевших, три пациента скончались.
4856 граждан находятся в режиме карантина, 370 - в стационарах.
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