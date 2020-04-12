https://news.day.az/world/1222834.html Карантин закончился: В китайском Ухане устроили праздник - ФОТО
Карантин закончился: В китайском Ухане устроили праздник - ФОТО
В китайском городе Ухань, откуда началась пандемия коронавируса, устроили праздник по случаю окончания 76-дневного жесткого карантина для жителей города. Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что люди ходили вдоль набережной города и размахивали флагами, скандируя "Ухань, вперед!" и распевая национальный гимн КНР, передает Day.Az со ссылкой на news.liga.net.
Карантинные меры в городе, где зафиксировали большинство случаев заражения коронавирусом и летальных случаев в Китае (82 000 и 3300), ослабляли постепенно - в течение нескольких недель.
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