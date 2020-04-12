Китай назвал часть Турции территорией Армении

Анкара потребовала от властей Пекина разъяснений в связи с организацией отправки китайской гуманитарной помощи в Армению для борьбы с коронавирусом нового типа (Covid-19).

Как передает Day.Az со ссылкой на Anadolu, от посла КНР в Анкаре Денга Ли и в МИД Китая потребовали разъяснений причин содержания на коробках с гуманитарным грузом ссылки на гору Агры на территории восточной Турции, сообщил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

"Посол Денг сообщил, что груз с гуманитарной помощью для Армении был подготовлен местной администрацией одного из регионов КНР и отправлен частной компанией. Причем местная администрация разместила на коробках лишь текст на китайском языке, где не содержалось упоминание о горе Агры. По словам китайского посла, текст на английском языке со ссылкой на гору Агры был размещен на коробках позднее", - сообщил турецкий дипломат.

По словам Аксоя, китайский посол отметил, что инцидент всесторонне расследуется и турецкая информация будет оповещена об итогах.

"Посол Китая вновь подчеркнул неизменность позиции Пекина в вопросе уважения к суверенитету и территориальной целостности Турции", - сказал дипломат.