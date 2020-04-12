Роухани заявил, что Иран справляется с коронавирусом лучше, чем Европа

Иран справляется с угрозами, которые несет новый коронавирус, лучше, чем государства Европы. Такую точку зрения огласил в воскресенье президент исламской республики Хасан Роухани, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Когда мы говорим, что ситуация в нашей стране лучше, чем в Европе, многих это раздражает. Да, лучше. Сегодня мы лучше справляемся с коронавирусом, чем вы", - сказал он. Выступление президента транслировало государственное телевидение Ирана.

По словам Роухани, причина заключается в том, что его страна обладает "хорошим человеческим капиталом, квалифицированными медицинскими кадрами, информационным сопровождением и военными силами <...>, а также [отличается] солидарностью всех слоев общества".

"Коронавирус есть у нас и у вас, - отметил он, адресуя свое послание другим государствам. - Но у нас был вирус страшнее, у вас такого нет. Этот вирус - санкции".

Власти Ирана неоднократно заявляли, что ограничения Вашингтона в отношении Тегерана мешают стране бороться с распространением коронавируса. По утверждениям иранской стороны, санкции США препятствуют импорту товаров гуманитарного назначения, в том числе продовольствия и медикаментов.

Минздрав Ирана проинформировал 19 февраля о первых в стране случаях инфицирования коронавирусом. Заболевшие были выявлены в городе Кум. Согласно последним данным, число заразившихся уже составляет 70 029, зарегистрировано по меньшей мере 4 232 летальных исхода.