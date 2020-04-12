В Беларуси число заразившихся коронавирусом превысило 2,5 тыс. человек

Общее количество заболевших коронавирусом в Беларуси достигло 2578. Об этом сообщает Минздрав республики в Telegram-канале, сообщает Day.Az со ссылкой на РБК.



Уточняется, что 203 пациента уже выздоровели, еще 26 умерли. Всего в стране специалисты провели более 64 тыс. тестов на коронавирус, сообщили в ведомстве.



У большинства заразившихся заболевание протекает в легкой форме, однако 50 пациентам потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ, говорится в сообщении.



