https://news.day.az/world/1222873.html В Беларуси число заразившихся коронавирусом превысило 2,5 тыс. человек
Общее количество заболевших коронавирусом в Беларуси достигло 2578. Об этом сообщает Минздрав республики в Telegram-канале, сообщает Day.Az со ссылкой на РБК.
В Беларуси число заразившихся коронавирусом превысило 2,5 тыс. человек
Общее количество заболевших коронавирусом в Беларуси достигло 2578. Об этом сообщает Минздрав республики в Telegram-канале, сообщает Day.Az со ссылкой на РБК.
Уточняется, что 203 пациента уже выздоровели, еще 26 умерли. Всего в стране специалисты провели более 64 тыс. тестов на коронавирус, сообщили в ведомстве.
У большинства заразившихся заболевание протекает в легкой форме, однако 50 пациентам потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ, говорится в сообщении.
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