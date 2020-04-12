Глава Еврокомиссии рассчитывает на разработку вакцины против коронавируса к концу года

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен надеется на то, что вакцина против коронавируса нового типа будет разработана к концу текущего года. Об этом она заявила в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Две из трех многообещающих команд [ученых, ведущих разработки вакцины] находятся в Европе, - сказала фон дер Ляйен. - Они планируют уже скоро начать клинические испытания". "Затем потребуются шаги по допуску на рынок и массовому производству. Я надеюсь, что в конце года будет разработана вакцина", - сообщила глава ЕК.

"Чтобы затем можно было быстро делать прививки, мы уже сейчас говорим с компаниями о мировых производственных мощностях", - утверждала фон дер Ляйен.

"Без вакцины контакты с пожилыми людьми должны быть, насколько возможно, ограничены", - сказала она, призвав к дисциплине и терпению. "Мы вынуждены будем научиться жить с вирусом на протяжении многих месяцев, возможно, и в следующем году", - считает глава ЕК.