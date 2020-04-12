Люди в панике бросились бежать: дикие столкновения из-за коронавируса в Китае

В Китае произошли столкновения на границе провинций Хубэй и Цзянси между полицией и рабочими, пытавшимися покинуть эпицентр вспышки коронавируса COVID-19.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

Люди из Хубэй пытались пересечь мост между двумя провинциями. Полицейские из двух провинций столкнулись друг с другом, в то время как люди в масках сбежались с обеих сторон моста и начали громить автомобили полиции. Несколько машин им удалось опрокинуть.

Насилие вспыхнуло после того, как полиция установила баррикады, чтобы остановить переход рабочих из Хубэй в Цзянси, где, согласно правительственным данным, было зарегистрировано менее 1 тыс. случаев COVID-19 и только одна смерть.