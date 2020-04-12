https://news.day.az/world/1222891.html У мэра города Тебриз в Иране выявлен коронавирус
У мэра города Тебриз в Иране выявлен коронавирус
У главы муниципалитета иранского города Тебриз Иреджа Шехина Бахера выявлен коронавирус нового типа (Сovid-19).
Как передает Day.Az, об этом сообщает иранское информагентство IRNA со ссылкой на самого главу муниципалитета.
"У меня появились проблемы с дыханием и некоторые симптомы Сovid-19, после чего я сдал тест, который дал положительный результат", - сказал Бахер.
По словам главы муниципалитета, он находится на карантине дома под наблюдением врачей.
Первый случай заражения в Иране был зафиксирован в городе Кум 19 февраля, после чего коронавирус распространился на все регионы страны.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре