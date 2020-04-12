Полдень в мире, пораженном коронавирусом

Фотосервис Reuters в рамках проекта "The Wider Image" снял, как выглядят разные города мира в 12:00 по местному времени.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, всего фотографы Reuters сняли около 30 городов по всему миру.

В проекте приняли участие Вашингтон, Иерусалим, Кейп-Таун, Стамбул, Каир, Гавана, Ухань, Прага, Киев, Москва и другие. На большинстве фото можно увидеть пустые улицы, в то же время фотографы разместили в кадре циферблат с пометкой 12:00 - на зданиях, на наручных часах или на мобильном телефоне.