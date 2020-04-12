Британский парламент возобновит работу 21 апреля

Парламент Великобритании возобновит работу 21 апреля, несмотря на пандемию заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщила в воскресенье вещательная корпорация Би-би-си, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как заявил Би-би-си официальный представитель лидера Палаты общин Джейкоба Рис-Могга, основная часть работы законодательного органа будет проходить в удаленном режиме.

"Парламент вернется [с пасхальных каникул] 21 апреля, чтобы исполнять свои важные конституционные функции, следя за работой правительства, одобряя расходы и принимая законы, - сказал собеседник Би-би-си. - В это беспрецедентное время технологические решения уже используют в своей работе парламентские комитеты, а на следующей неделе будут представлены варианты, которые смогут рассмотреть спикер парламента, члены правительства и другие участники заседаний".

Британский парламент ушел на каникулы 25 марта - раньше намеченного срока. Возобновление его работы было намечено на 21 апреля, однако из-за резкого роста заболеваемости новым коронавирусом в Великобритании обсуждалась возможность переноса этой даты на более поздний срок.

По данным, опубликованным британским Минздравом 11 апреля, у 79 тыс. человек в стране было подтверждено заражение новым коронавирусом. Число летальных исходов вплотную приблизилось к 10 тыс. Власти надеются, что пик вспышки заболевания произойдет в ближайшие дни.