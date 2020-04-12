Бориса Джонсона выписали из больницы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы, но не сможет сразу вернуться к работе. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье канцелярией главы правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр был выписан из больницы и продолжает выздоравливать в [своей загородной резиденции] Чекерс. По рекомендации его команды врачей премьер-министр не будет сразу же возвращаться к работе", - сказано в документе.