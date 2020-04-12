https://news.day.az/world/1222916.html Бориса Джонсона выписали из больницы
Бориса Джонсона выписали из больницы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы, но не сможет сразу вернуться к работе. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье канцелярией главы правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Премьер-министр был выписан из больницы и продолжает выздоравливать в [своей загородной резиденции] Чекерс. По рекомендации его команды врачей премьер-министр не будет сразу же возвращаться к работе", - сказано в документе.
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