В Узбекистане число инфицированных коронавирусом превысило 830 человек

Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло еще на 37 человек, достигнув 833.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру воскресенья число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 796, четыре пациента скончались, 42 выздоровели.

Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Почти 90 тысяч человек находятся в карантине.

Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. С 27 марта было приостановлено пассажирское транспортное сообщение между областями страны, разрешена только перевозка грузов. С 30 марта до 20 апреля прекращена работа всех аэропортов республики и любое авиасообщение, движение автотранспорта внутри Узбекистана осуществляется только по специальным разрешениям.