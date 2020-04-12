Немецкая контрразведка обвинила Китай в коронавирусной пропаганде

Китай хочет "переписать историю" пандемии коронавируса COVID-19, считают в германской контрразведке - Федеральном ведомстве по защите конституции (BfV). По данным еженедельника Welt am Sonntag, это ведомство фиксирует усиленную информационную и пропагандистскую политику Пекина в ходе нынешнего кризиса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Сообщается, что китайские дипломаты пытались наладить контакты с должностными лицами и сотрудниками немецких федеральных министерств с целью побудить их к положительным высказываниям о действиях КНР в борьбе с COVID-19.

По сообщению BfV, Пекин пытается поставить под сомнение роль Китая как страны происхождения вируса и выделить его действия как поставщика помощи для стран Запада с целью "представить КНР надежным партнером и благоразумным кризисным управляющим". Китай, к примеру, действительно помогал Франции, Италии и Германии защитными средствами в борьбе с распространением вируса.

По информации издания, МИД Германии в марте письменно уведомил другие министерства о существовании соответствующих запросов от китайской стороны. В МИДе ФРГ дали четкую рекомендацию: такие запросы не должны удовлетворяться.

Сообщается, что это не первый случай такой активности представителей КНР в Германии. В 2018 году подразделение BfV в Северном Рейне-Вестфалии сообщало о многочисленных попытках представителей Китая связаться с сотрудниками германских министерств и ведомств. Также известно, что в 2017 году китайцы контактировали с немецкими депутатами, дипломатами и чиновниками через карьерную соцсеть LinkedIn.

Помимо усиления пропагандистской деятельности активность китайских спецслужб в Германии остается неизменно высокой независимо от нынешнего коронавирусного кризиса, отметили в BfV.