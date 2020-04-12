В Грузии растет число зараженных коронавирусом

Количество инфицированных новым типом коронавируса в Грузии достигло 252, еще трех зараженных граждан привезли в страну из-за рубежа, сообщает Day.Az со ссылкой на правительственный сайт stopcov.ge.

Вечером в субботу сообщалось о 242-х зараженных. От вируса в стране на данный момент вылечились 63 пациента, трое скончались. В карантине остаются 4 929 человек. По прогнозам эпидемиологов, случаи инфицирования в стране будут расти.

В связи с пандемией коронавируса Грузия объявила о введении карантинного режима по всей территории страны с 8 утра 31 марта. Введен также комендантский час с 21:00 до 06:00.

Полностью приостановлена работа общественного транспорта, введен жесткий регламент работы такси - не больше двух пассажиров на заднем сиденье.

Все граждане, выходя на улицу, должны иметь при себе удостоверение личности. Всем, особенно пожилым, допускается выходить из дома только в случае крайней необходимости.

Ранее, в середине марта, правительство закрыло границы, а с 21 марта объявило режим чрезвычайного положения на один месяц.