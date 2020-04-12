Карантин во Франции может быть продлен как минимум до 11 мая

Президент Франции Эмманюэль Макрон может объявить в понедельник в своем телеобращении к нации о продлении карантина в стране как минимум до 11 мая.

Об этом сообщило в воскресенье агентство France Presse со ссылкой на источники в ближайшем окружении Макрона.

По словам источников, глава государства "объявит об отмене карантина, видимо, в течение мая, во всяком случае явно после праздничных дней 8-10 мая". "Это достаточно удаленная дата, к которой должно стать ясно, можно ли будет начать частичную отмену карантина, отмену, которая будет при этом весьма постепенной", - сообщили агентству.

Президент должен выбрать дату, "достаточно удаленную, чтобы все осознали необходимость тех усилий, которые еще придется приложить, но в то же время и достаточно близкую, чтобы можно было начать разговор о том, какой в дальнейшем станет Франция", - добавил один из источников.

В администрации французского президента, однако, отказались как-либо официально прокомментировать эти сведения. По данным, полученным газетой Le Journal du Dimanche от своих источников в Елисейском дворце и правительстве, режим самоизоляции может быть продлен во Франции до конца мая, а занятия в школах начнутся не раньше сентября.