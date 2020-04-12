https://news.day.az/world/1222957.html В Армении повесился солдат
В Армении повесился солдат
В Армении солдат покончил жизнь самоубийством, повесившись на абрикосовом дереве.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, тело 32-летнего мужчины, который являлся контрактником, было обнаружено на дереве с железным тросом вокруг шеи. Осмотр тела не выявил следов насилия.
Минобороны Армении подтвердило факт самоубийства, назвав инцидент "не связанным со службой".
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