Великобритания стала пятой страной, где число умерших от коронавируса превысило 10 тысяч

Великобритания стала пятой в мире страной, где число людей, умерших вследствие заражения коронавирусом нового типа, превысило 10 тыс.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье Минздравом королевства.

"Из 282 374 человек, у которых были взяты анализы [на наличие коронавируса], у 84 279 они дали положительный результат. По состоянию на 17:00 (20:00 баку) 11 апреля 10 612 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с коронавирусом, к сожалению, умерли", - указывается в тексте.

Ранее более 10 тыс. летальных исходов зарегистрировали в Италии, Испании, США и Франции.

За сутки в Соединенном Королевстве было зафиксировано 737 новых летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Этот показатель снижается второй день подряд после установленного в пятницу антирекорда (980 смертей за сутки). Власти обращают внимание, что пик эпидемии в стране пока не достигнут, но рассчитывают на то, что это произойдет в ближайшие дни.

В воскресенье канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона объявила о том, что он выписан из больницы, где провел неделю после заражения коронавирусом. В видеообращении, которое глава кабинета опубликовал на своей странице в Twitter, он поблагодарил сотрудников национальной системы здравоохранения и напомнил населению о необходимости соблюдать введенный в стране почти три недели назад режим карантина, официальное заявление о продлении которого ожидается на следующей неделе.