Bloomberg предсказал превращение ФРГ в экономического гегемона после коронавируса

После окончания пандемии COVID-19, компании из Германии могут начать агрессивное расширение своей деятельности, что плохо скажется на "европейской мечте".

Как передает Day.Az, об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Страны, которые имеют низкую долговую нагрузку, обладают лучшими экономическими перспективами после завершения пандемии. И Германия, способная серьезно субсидировать свои компании, как раз относится к таким странам.

Все серьезные экономические кризисы, вне зависимости от источника их вызвавшего, сопровождаются двумя основными проблемами (вызовами). Кризисы "высасывание" ликвидность и "выжигают" акционерный капитал. В данный момент, доходы многих компаний практически исчезли и фирмы переживают трудные времена, в ожидании поддержки.

Так кто может предоставить шприц с "инъекцией" капитала? Ведь его вряд ли стоит ждать от домохозяйств, и стран с высокой долговой нагрузкой типа Италии.

Германия именно та страна, у которой все хорошо с финансами. Тем более, недавно Евросоюз снял запрет на оказание государственной помощи частным компаниям. Так что госфинансирование, рекапитализация и даже частичная национализация, будет там весьма эффективны.

Поэтому после пандемии, многие недокапитализированные фирмы их государств с высокой долговой нагрузкой, могут столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны тех компаний, государства которых оказались в состоянии им помочь. Поэтому будет не удивительно, если страны-должники станут еще слабее, а темпы их развития замедлятся. Этим могут воспользоваться компании-конкуренты из благополучных в финансовом отношении стран, начав поглощения на различных рынках.

Есть ли альтернатива этому мрачному сценарию, который грозит концом "европейской мечты"? Реален только один вариант - согласованное вмешательство на общеевропейском уровне путем создания панъевропейского фонда, который будет финансироваться Европейским инвестиционным банком. Подобная панъевропейская структура даст возможность европейским компаниям заниматься инвестициями и конкуренцией исключительно исходя из их рентабельности, а не долговой нагрузки государства.