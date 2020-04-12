https://news.day.az/world/1222971.html В Италии зафиксировали наименьший прирост жертв COVID-19 за три недели
В Италии зафиксировали наименьший прирост жертв COVID-19 за три недели
Число умерших пациентов с коронавирусом за сутки в Италии составило 431 и стало самым низким с 19 марта.
Такие данные, как передает агентство Reuters, привел в воскресенье Департамент гражданской защиты страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Общее количество жертв эпидемии в Италии достигло 19 899. Число заразившихся составило 156 363 - на 4 092 больше, чем днем ранее.
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