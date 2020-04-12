Китайский врач рассказала о работе в «красной зоне» инфекционной больницы

Медицинский работник Чэнь Минь рассказала на страницах CIIC о своей работе в "красной зоне" инфекционной больницы Хошэньшань.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, перевод ее рассказа опубликовал портал ИноСМИ.

"Красная зона" - отделение для пациентов в критическом и тяжелом состояниях. Во время вспышки заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, его палаты были переполнены. Именно в течение этих недель Минь работала в "красной зоне".

Вспоминая о тех неделях, она говорит о тяжелой работе и огромном объеме каждодневного труда. Но основную часть рассказа китаянка посвящает историям о добром и человечном отношении к пациентам.

В одном случае она рассказала, как разыскала номер сына умирающего пациента и помогла его отцу связаться с ним по видеосвязи. Хотя пожилой мужчина скончался, его сын был благодарен врачам за возможность увидеть отца в последний раз.

Минь упоминает также о том, как она и ее коллеги принесли загрустившему пациенту на день рождения кока-колы, о которой он мечтал. И, растрогавшись, пересказывает историю о пожилой пациентке с болезнью Альцгеймера, которая запомнила ее и стала спрашивать, не забывает ли она поесть.

Врач считает, что эпидемию помогают пережить вечные человеческие ценности: любовь, теплота, ответственность и смелость.

Ранее 12 апреля главный эпидемиолог страны Чжун Наньшань оценил вероятность новой вспышки вируса в Китае: он счел, что она вряд ли возможна благодаря жестким мерам борьбы с эпидемией.

В настоящее время в мире зарегистрировано более 1,7 миллиона заразившихся коронавирусом. От вызванного им заболевания COVID-19 умерли 108,8 тысячи человек, 404,2 тысячи излечились. Случаи заболевания выявлены в 185 странах.