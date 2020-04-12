https://news.day.az/world/1222998.html Министр внутренних дел Турции подал в отставку
Министр внутренних дел Турции подал в отставку
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал в отставку.
Об этом, как сообщает Day.Az, Сойлу написал на своей странице в Twitter.
"Ответственность за исполнение комендантского часа в выходные дни, направленного на предотвращение распространения эпидемии, полностью лежит на мне. Изображения, которые появились, не соответствовали этому отлично управляемому процессу. Я покидаю свой пост главы министерства внутренних дел", - отметил Сойлу.
Также Сойлу попросил прощения у турецкого народа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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