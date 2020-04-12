Министр внутренних дел Турции подал в отставку

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал в отставку.

Об этом, как сообщает Day.Az, Сойлу написал на своей странице в Twitter.

"Ответственность за исполнение комендантского часа в выходные дни, направленного на предотвращение распространения эпидемии, полностью лежит на мне. Изображения, которые появились, не соответствовали этому отлично управляемому процессу. Я покидаю свой пост главы министерства внутренних дел", - отметил Сойлу.

Также Сойлу попросил прощения у турецкого народа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.