Мексика поблагодарила страны ОПЕК+

Мексика будет участвовать в новой сделке ОПЕК+ и благодарит остальные страны за поддержку, оказанную при заключении этого соглашения.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье в своем Twitter министр энергетики латиноамериканской страны Росио Нале.

"Мексика выражает благодарность за поддержку стран секретариата ОПЕК на состоявшейся сегодня встрече, - написала министр. - Единогласное соглашение 23 стран-участниц позволит сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей [в сутки] с мая".

Ранее стало известно, что Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на сокращение добычи на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с). Латиноамериканская страна снизит производство только на 100 тыс. б/с.

Новое соглашение предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае-июне на 9,7 млн б/с, в июле-декабре - на 8 млн, в январе 2021 - апреле 2022 года - на 6 млн. В декабре 2021 года условия сделки могут быть пересмотрены.

Следующее заседание стран ОПЕК+ состоится 10 июня 2020 года в формате вебинара.