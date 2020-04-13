Эрдоган не принял отставку главы МВД Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не принял отставку министра внутренних дел Сулеймана Сойлу.

Об этом, как передает Day.Az, говорится в сообщении, размещенной на странице в Twitter министерства связи Турции.

"Наш уважаемый министр подал прошение об отставке главе государства, однако президент не счел это требование подходящим. Глава определенного ведомства вправе подавать прошение об отставке, но окончательное решение остается за нашим президентом", - говорится в сообщении.

"Отставка министра внутренних дел не принята, он продолжит исполнять свои обязанности", - отмечается в заявлении.