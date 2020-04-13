Пассажирский самолет Air France подвергся обстрелу

Пассажирский авиалайнер A330 компании Air France был обстрелян в аэропорту города Пуэнт-Нуар (Республика Конго).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом представители авиаперевозчика сообщили Agence France Presse (AFP).

Самолет предназначался для вывоза из Африки граждан Франции, оказавшихся блокированными в условиях пандемии нового коронавируса. По пути в Париж борт должен был совершить посадку в Банги, столице Центрально-Африканской Республики, где его также ожидали французы.

По сведениям авиакомпании, самолет был обстрелян на стоянке в аэропорту приморского Пуэнт-Нуара.

"В момент инцидента в нем не было ни экипажа, ни пассажиров", - уточнили в Air France.

По сведениям AFP, на фюзеляже видны отверстия от пуль. Воздушное судно находилось под охраной местной транспортной жандармерии, а также сотрудников частной охранной компании, нанятых французским авиаперевозчиком.

Теперь этот самолет заменят лайнером Boeing 777-200, на котором французский экипаж прибудет в Республику Конго из парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль. Обратный рейс в Париж должен отбыть в понедельник утром.