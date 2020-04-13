https://news.day.az/world/1223016.html Стало известно, на сколько страны ОПЕК+ сократят добычу с апреля
Стало известно, на сколько страны ОПЕК+ сократят добычу с апреля
Страны ОПЕК+ сократят добычу с апреля примерно на 12,5 млн б/с.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил в интервью агентству Bloomberg министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман.
По его словам, в частности, королевство в рамках сделки ОПЕК++ сократит добычу нефти до 8,5 млн б/с.
Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт дополнительно сократят добычу на 2 млн б/с суммарно для балансировки рынка
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