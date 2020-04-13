Стало известно, на сколько страны ОПЕК+ сократят добычу с апреля

Страны ОПЕК+ сократят добычу с апреля примерно на 12,5 млн б/с.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил в интервью агентству Bloomberg министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман.

По его словам, в частности, королевство в рамках сделки ОПЕК++ сократит добычу нефти до 8,5 млн б/с.

Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт дополнительно сократят добычу на 2 млн б/с суммарно для балансировки рынка