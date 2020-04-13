В Нью-Йорке шестые сутки подряд ежедневно умирают больше 700 человек

В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умерли 758 человек, что увеличивает общее число жертв до 9385.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сказал губернатор Эндрю Куомо.

"Ужасные новости - мы потеряли вчера 758 жизней. Вы видите выравнивание кривой", - сказал Куомо.

Губернатор отметил, что 9 апреля скончались 777 человек, 8 апреля - 799, 7 апреля - 779, 6 апреля - 731 заболевший.