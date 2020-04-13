https://news.day.az/world/1223018.html В Нью-Йорке шестые сутки подряд ежедневно умирают больше 700 человек
В Нью-Йорке шестые сутки подряд ежедневно умирают больше 700 человек
В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умерли 758 человек, что увеличивает общее число жертв до 9385.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сказал губернатор Эндрю Куомо.
"Ужасные новости - мы потеряли вчера 758 жизней. Вы видите выравнивание кривой", - сказал Куомо.
Губернатор отметил, что 9 апреля скончались 777 человек, 8 апреля - 799, 7 апреля - 779, 6 апреля - 731 заболевший.
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