Иран проверит версию создания коронавируса военными биологами

Иран изучает возможность того, что коронавирус COVID-19 по своему происхождению может являться средством биологической войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сказал глава управления здравоохранения Генштаба ВС Ирана Хассан Арагхизадех.

Арагхизадех заявил агентству Mehr, что иранские научные центры, как и другие страны мира, проводят исследования по этой проблеме, однако для конкретного заключения тут нужно больше времени и усилий.

В то же время командир заверил, что вооруженные силы Ирана имеют достаточно возможностей, чтобы выявить любую биологическую угрозу, и принять меры против вероятного акта биотерроризма.