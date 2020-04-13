Число инфицированных Covid-19 в мире превысило 1,8 млн

Число зараженных коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19) в мире превысило 1 миллион 800 тысяч человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Анадолу, по данным интернет-ресурса Worldometer, по состоянию на 12 апреля, от опасной болезни во всем мире скончались 110 827 человек, 412 356 носителей вируса выздоровели.

По числу летальных исходов в мире лидируют США - 20 580 человек.

Больше всего больных коронавирусом в США (534 494), Испании (166 19), Италии (152 271), Франции (129 654), Германии (125 834), Великобритании (84 279), Иране (71 686), Турции (52 167), Бельгии (29 647) и Нидерландах (25 587).