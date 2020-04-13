Церковь Англии опасается мародеров

Из-за опасений, что во время режима изоляции в связи с распространением COVID-19 церковное имущество может быть разграблено, Церковь Англии перевезла ценные вещи стоимостью в миллионы фунтов стерлингов в Лондонский Тауэр. Ранее архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби подтвердил, что из-за пандемии храмы в Великобритании должны оставаться закрытыми, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее во времена кризисов обладающие исторической ценностью и имеющие важное значение предметы также доставлялись в Лондонский Тауэр. Подобные перемещения проводились в ходе волнений в Средние века и Новое время, а также во время двух мировых войн.

Представители англиканской церкви хотят защитить ценные объекты от вандалов и грабежей во время введенного режима изоляции. Полиция предупреждала, что преступники во время карантина крадут машины и металлолом, поэтому в сложившейся ситуации все вывезенные предметы будут храниться в Тауэре до окончания режима изоляции.