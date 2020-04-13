Сильный пожар в жилом доме в Москве

МЧС собирается задействовать авиацию для тушения пожара на Ленинском проспекте в Москве, площадь возгорания возросла до 2 тыс. кв. м., передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Принято решение задействовать авиацию", - сообщил источник в экстренных службах.

Как сообщается в Twitter столичного главка МЧС, площадь пожара увеличилась до 2 тыс. кв. м. Изначально сообщалось о площади пожара в 100 кв. м, затем она возросла до 1 тыс. кв. м.

По данным источника в экстренных службах, из дома эвакуировали не менее 120 человек. "К настоящему моменту эвакуированы не менее 120 человек. Среди тех, кого вывели из здания, один человек, который находится на карантине в связи с коронавирусной инфекцией", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, для эвакуированных подготовлен пункт временного размещения на базе гостиницы "Корстон". "На данный момент эвакуировано более 100 человек, для которых подготовлен пункт временного размещения на базе гостиницы "Корстон", - сказали в пресс-службе.

В экстренных службах заявили ТАСС, что распространению пожара способствуют деревянные перекрытия и пустоты. "Дом 1957 года постройки, столь стремительному распространению пожара способствовали деревянные перекрытия и пустоты", - сказал собеседник агентства. Пока локализовать пожар не удается.

Пожар начался на восьмом этаже здания по адресу: Ленинский проспект, 62/1. В доме, помимо жилых квартир, находится ряд организаций, среди которых детский сад и администрация Гагаринского района Москвы.