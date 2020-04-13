Как отмечают католическую Пасху во время пандемии

В 2020 году католическая Пасха празднуется 12 апреля. Этот праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа, считается самым важным католическим праздником. Однако в этом году традиционные празднования по всему миру претерпели изменения из-за продолжающейся вспышки коронавирусной инфекции. Многие церкви проводят онлайн-трансляции вместо традиционных богослужений, а священники соблюдают дистанцию с прихожанами.

Day.Az со ссылкой на РБК представляет фоторепортаж, как в разных странах празднуют католическую Пасху в условиях коронавируса.





Пастор Николас Санчес несет пасхальную свечу в церкви в Северном Голливуде, Калифорния. Скамьи украшены фотографиями, которые прислали прихожане

Священник проводит пасхальное воскресное богослужение, играя на гитаре на крыше церкви во время вспышки коронавирусной инфекции в Риме

Священник проводит мессу во время службы в почти пустой церкви Святого Спасителя в Бангкоке

Службы проводятся без верующих для того, чтобы замедлить распространение коронавируса

Прихожане во время богослужения в рамках празднования католической Пасхи в городе Новогрудок, Беларусь

Индийская женщина молится у закрытых ворот базилики Святой Марии в Хайдарабаде, Индия. По всему миру люди празднуют Пасху дома для того, чтобы помочь сдержать распространение вируса

Пасторы в масках на пасхальной службе в церкви Полного Евангелия Йоидо в Сеуле. Церковь решила заменить службу с прихожанами на онлайн-трансляцию в качестве меры предосторожности

Папа Франциск уходит после окончания пасхальной службы в Базилике Святого Петра, куда не допустили публику из-за вспышки коронавирусной инфекции

Католический священник благословляет еду, приготовленную к Пасхе, на расстоянии. В этом году пришлось отменить традиционные групповые молитвы и окропление святой водой

Человек, одетый как пасхальный кролик, пускает мыльные пузыри с трехлетней девочкой во время празднования Пасхи