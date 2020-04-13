https://news.day.az/world/1223057.html Жертвами COVID-19 в США за сутки стали свыше 1,5 тысяч человек
Жертвами COVID-19 в США за сутки стали свыше 1,5 тысяч человек
В США за сутки от нового типа коронавируса COVID-19 скончались более 1,5 тысяч граждан. Об этом сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Общее число погибших за время пандемии: в стране скончались 20 457 человек.
Всего зараженными коронавирусной инфекцией числятся 526 391 американцев.
Излечившимися от заболевания считаются 31,3 тысячи пациентов.
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