Жертвами COVID-19 в США за сутки стали свыше 1,5 тысяч человек

В США за сутки от нового типа коронавируса COVID-19 скончались более 1,5 тысяч граждан. Об этом сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Общее число погибших за время пандемии: в стране скончались 20 457 человек.

Всего зараженными коронавирусной инфекцией числятся 526 391 американцев.

Излечившимися от заболевания считаются 31,3 тысячи пациентов.