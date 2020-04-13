В ВОЗ рассказали о риске заражения COVID при использовании масок

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала об опасности использования масок для людей. Об этом она заявила в эфире "Россия-1", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она отметила, что риск заражения коронавирусной инфекцией возрастает при игнорировании других мер по профилактике заболевания: дезинфекция рук и соблюдение социальной дистанции.

Представитель ВОЗ добавила, что защитная маска не должна быть мокрой, а также ее следует поменять спустя два часа использования. В противном случае человек может стать источником инфекции.

"Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять свое поведение", - уточнила Вуйнович.

Она подчеркнула, что здоровому человеку необходима защитная маска, когда он находится в толпе.