Индийские железные дороги переделывают вагоны в госпитали-изоляторы

Впервые за 167 лет Индийские железные дороги остановили свои поезда из-за ограничений, направленных на сдерживание распространения коронавируса в стране: 24 марта премьер-министр страны Нарендра Моди объявил об общенациональном карантине. Однако, работать организация не перестала: Национальная железнодорожная система Индии в срочном порядке перепрофилировалась: поезда компании занялись доставкой продуктов и товаров первой необходимости нуждающимся, а также переоборудовала часть своих вагонов в госпитали-изоляторы, в которые помещаются люди, заболевшие коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ежедневно по железнодорожной сети Индии протяженностью 67368 км раньше курсировали больше 20 тысяч поездов, которыми пользовалось порядка 16 млн человек: железные дороги - один из самых популярных в стране видов транспортного сообщения. И 2500 вагонов поездов стали изоляторами для пациентов с COVID-19, находящимися в некритическом состоянии.

Их продезинфицировали, сидения переделали в койки, завезли оборудование. В каждом создали отдельный кабинет для врача, сестринский пост. Один вагон вмещает 16 пациентов. Пока в общей сложности доступно, таким образом, около 40 тысяч коек. При этом каждый день компания переоборудует еще 375 вагонов. Есть, правда, один нюанс: так как предполагается, что системы кондиционирования разносят и вирус, используют только поезда без кондиционеров. В Дели 13 апреля было +38.

Однако при ряде минусов есть несомненный плюс поездов-госпиталей - их мобильность. Поезда с оборудованными вагонами могут очень быстро переместить в регион, где наблюдается острая нехватка места в стационарных больницах. По состоянию на 10 апреля в Индии были зарегистрированы 6653 случая заражения COVID-19 и 199 смертей. Однако, не исключено, что страна с населением в 1,3 млрд человек находится только в начале опасного пути.

Индийские железные дороги также занялись производством защитных изделий: масок, дезинфицирующих средств, костюмов индивидуальной защиты, а также больничных каталок и носилок. Кроме того, грузовые поезда компании продолжают курсировать: ежедневно 200 составов перевозят зерно, рис, сахар, цистерны с молоком, фрукты и овощи на оптовые рынки по всей стране. Причем из-за отсутствия пассажирских поездов грузовые сейчас буквально летают по дорогам: вместо привычных 62 км/ч они перемещаются со скоростью 100 км/ч.