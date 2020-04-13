Китайские врачи предрекли новую волну коронавируса в ноябре

В ноябре может начаться новая волна заражений COVID-19, если всем государствам не удастся справиться с пандемией летом. Об этом сообщил глава инфекционного отделения шанхайской больницы "Хуашань" Чжана Вэньхуна, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач считает, что текущим летом страны вряд ли полностью избавятся от коронавируса, так как наличие данного вируса зафиксировано, в том числе, в Южной Америке, Африке и Юго-Восточной Азии.

"Когда наступит зима, все снова будут сидеть дома", - сказал Вэньхун, добавив, что вторая волна пандемии будет в меньших масштабах.

При этом он отметил, что странам Африки и Южной Америки будет сложнее пережить следующую зиму.

По словам эксперта, именно от государств данных регионов зависит контроль над эпидемиологической ситуацией в мире.