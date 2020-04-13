https://news.day.az/world/1223085.html Отвага прекрасна: так отблагодарили медиков борющихся с коронавирусом - ВИДЕО
Отвага прекрасна: так отблагодарили медиков борющихся с коронавирусом - ВИДЕО
В сети появилось видео под названием "Отвага прекрасна", где благодарят медиков за их работу во время пандемии COVID-19.
В видео - серия фотографий с лицами медицинских работников после часов ношения масок и защитных костюмов.
Затем появляется надпись - Отвага прекрасна.
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