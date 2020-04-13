Отвага прекрасна: так отблагодарили медиков борющихся с коронавирусом

В сети появилось видео под названием "Отвага прекрасна", где благодарят медиков за их работу во время пандемии COVID-19.

В видео - серия фотографий с лицами медицинских работников после часов ношения масок и защитных костюмов.

Затем появляется надпись - Отвага прекрасна.