https://news.day.az/world/1223098.html Власти Китая разрешили начать клинические испытания второй вакцины от коронавируса
Власти Китая разрешили начать клинические испытания второй вакцины от коронавируса
Правительство Китая санкционировало клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса нового вида. Как сообщило в понедельник издание "Пэнпай", она станет второй вакциной в стране и третьей в мире, которая вступила в стадию клинических испытаний, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Заявка входящей в государственную корпорацию Sinopharm компании Wuhan Institute of Biological Products на первичные и вторичные клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса нового типа (Vero клетка) получила одобрение в регистре Центра клинических испытаний Китая, - указывает издание.
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