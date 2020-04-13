Власти Китая разрешили начать клинические испытания второй вакцины от коронавируса

Правительство Китая санкционировало клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса нового вида. Как сообщило в понедельник издание "Пэнпай", она станет второй вакциной в стране и третьей в мире, которая вступила в стадию клинических испытаний, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Заявка входящей в государственную корпорацию Sinopharm компании Wuhan Institute of Biological Products на первичные и вторичные клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса нового типа (Vero клетка) получила одобрение в регистре Центра клинических испытаний Китая, - указывает издание.