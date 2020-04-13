https://news.day.az/world/1223103.html В Грузии число зараженных коронавирусом увеличилось до 266
В Грузии число зараженных коронавирусом увеличилось до 266
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 266 человек, вылечились 67. Об этом сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
Подтвержденных случаев инфицирования - 266, среди них выздоровели - 67, смертельных случаев - три, в режиме карантина находятся 4872 человек, под наблюдением 453, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека.
Минздрав Грузии сообщает, что правительство ожидает пика вспышки коронавируса со второй половины апреля.
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