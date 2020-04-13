https://news.day.az/world/1223117.html В США из-за торнадо и бурь погибли шесть человек
В США из-за торнадо и бурь погибли шесть человек
Сильные бури и торнадо в воскресенье привели к гибели шести человек в южной части американского штата Миссисипи.
Об этом сообщил телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Сотрудники чрезвычайных служб все еще уточняют, какой был нанесен ущерб в Миссисипи. В соседнем штате Луизиана повреждены около 300 жилых домов и хозяйственных построек. Тысячи потребителей остались без электроснабжения.
О пострадавших и погибших в Луизиане информации пока не поступало.
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