В США из-за торнадо и бурь погибли шесть человек

Сильные бури и торнадо в воскресенье привели к гибели шести человек в южной части американского штата Миссисипи.

Об этом сообщил телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сотрудники чрезвычайных служб все еще уточняют, какой был нанесен ущерб в Миссисипи. В соседнем штате Луизиана повреждены около 300 жилых домов и хозяйственных построек. Тысячи потребителей остались без электроснабжения.

О пострадавших и погибших в Луизиане информации пока не поступало.