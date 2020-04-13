В Японии крепкие алкогольные напитки официально признали дезинфицирующим средством

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии признало напитки с высоким содержанием алкоголя в качестве рекомендованных средств для дезинфекции из-за распространения нового коронавируса. Об этом в понедельник сообщает Японское общественное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Эта специальная рекомендация в первую очередь относится к медучреждениям, которые столкнулись с нехваткой стандартных дезинфицирующих средств. В домашних условиях мы, как и прежде, советуем тщательно мыть руки", - заявил представитель ведомства. Отмечается, что рекомендация Минздрава касается напитков с содержанием алкоголя от 70% до 83%.

Общее число подтвержденных случаев заражения в Японии достигло 8,1 тыс., включая пассажиров и членов экипажа американского круизного лайнера Diamond Princess, который месяц стоял в карантине в порту Иокогама. 125 заразившихся находятся в тяжелом состоянии, число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом составляет 150.