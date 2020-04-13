В Армении число инфицированных коронавирусом достигло 1039

Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 1039. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно информации, количество случаев заражения COVID-19 за сутки увеличилось на 26. От COVID-19 в стране излечились 211 человек.

Число смертей увеличилось до 14-ти. Лечение проходят 814 человек.