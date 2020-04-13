https://news.day.az/world/1223134.html В Украине зафиксировано 3102 случая заражения коронавирусом
В Украине зафиксировано 3102 случая заражения коронавирусом
В Украине, на утро 13 апреля зарегистрировано 3 102 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на Центр общественного здоровья украинского минздрава (ЦОЗ), передает Day.Az.
Отмечается, что за минувшие сутки выявлено 325 новых случаев. 93 человека скончались, 97 пациентов выздоровели.
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