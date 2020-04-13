Спутники помогают отслеживать поставки продовольствия в период пандемии

Поскольку пандемия коронавируса вызывает беспокойство по поводу будущего мировых поставок продовольствия, все, начиная от правительств различных стран до банков, взывают о помощи.

Калифорнийская компания Orbital Insight, которая использует данные о геолокации спутников, дронов, воздушных шаров и сотовых телефонов для отслеживания того, что происходит на Земле, за последние два месяца удвоила количество запросов на мониторинг поставок продовольствия. Такое заявление сделал основатель компании Джеймс Кроуфорд.

"Мы помогаем менеджерам цепочки поставок, финансовым учреждениям и правительственным учреждениям отвечать на вопросы, на которые они никогда не думали давать ответ", - сказал Кроуфорд в телефонном интервью Bloomberg, передает Day.Az.

Вспышка коронавируса вызвала новый всплеск спроса на альтернативные источники данных, чтобы пролить свет на то, как пандемия влияет на промышленность и торговлю по всему миру. Это особенно важно, поскольку многочисленные правительственные ограничения и более жесткие ограничения на перемещение людей и товаров разрушают цепочки поставок и логистику от Азии до Европы и Америки.

По словам Кроуфорда, клиенты его компании запрашивают следующие данные: когда грузовые суда покидают порты, когда закрываются заводы, и количество пассажиров, путешествующих посредством аэропортов.

"В связи с тем, что количество инфекций продолжает расти, в последние недели клиенты стали концентрироваться на отслеживании бакалейных лавок, оптовых торговцев и распределительных центров, чтобы контролировать все, начиная от поставок продовольствия и заканчивая производством предметов медицинского назначения", - заявил основатель компании.

Помимо этого, компании, стремящиеся заключить сделки в то время, когда карантин мешает личным встречам, также обращаются к альтернативным источникам данных, стремясь к необычным методам получения дополнительной информации. В частности, французско-американский производитель косметических продуктов Coty Inc., рассматривает возможность проведения комплексной проверки с помощью полетов беспилотных летательных аппаратов через производственные мощности.

Раннее обнаружение

Один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии Unilever NV рассчитывает, что Orbital улучшит прослеживаемость сырья вдоль своих цепочек поставок, используя такие технологии, как гусеничные машины и искусственный интеллект, для обработки миллионов поставок и тысячи поставщиков для выявления потенциальных рисков или нехватки.

"Наша компания анализирует схемы доставки, чтобы наши поставщики не отставали от спроса, и проверяет финансовое состояние поставщиков для быстрого поиска альтернативы.

Все дело в том, могу ли я получить свое сырье, достаточно ли у меня людей? чтобы управлять заводами, и можно ли перевозить грузовики по странам для доставки товаров", - сказал по телефону из Лондона руководитель поставок Unilever Марк Энгель.

"Вы можете сидеть и ждать, пока это не произойдет, но тогда вы, как правило, опоздаете".

Абдул Керимханов