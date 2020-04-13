https://news.day.az/world/1223171.html Известный математик умер от коронавируса
Известный математик умер от коронавируса
Британский математик и создатель игры "Жизнь" Джон Конвей умер от коронавируса. Об этом сообщил его коллега Сэм Вонг в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"С сожалением сообщаю, что мой коллега Джон Конвей ушел из жизни. Его смерть была внезапной, лихорадка началась в среду", - написал Вонг.
Он отметил, что кончина Конвея - это часть тяжелых потерь от коронавируса в Нью-Джерси.
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