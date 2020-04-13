Известный математик умер от коронавируса

Британский математик и создатель игры "Жизнь" Джон Конвей умер от коронавируса. Об этом сообщил его коллега Сэм Вонг в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С сожалением сообщаю, что мой коллега Джон Конвей ушел из жизни. Его смерть была внезапной, лихорадка началась в среду", - написал Вонг.

Он отметил, что кончина Конвея - это часть тяжелых потерь от коронавируса в Нью-Джерси.