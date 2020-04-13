В Армении продлили режим ЧП

Правительство Армении на внеочередном заседании в понедельник продлило до 14 мая введенный из-за коронавирусной инфекции режим чрезвычайного положения, срок которого истекал 14 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Продлить срок объявленного 16 марта режим чрезвычайного положения с 17.00 14 апреля до 17.00 14 мая", - говорится в принятом кабмином постановлении.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса с 16 марта было объявлено чрезвычайное положение. В стране выявлены 1039 случаев заражения, 14 пациентов скончались. С 25 марта по 12 апреля была временно прекращена работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных, введено ограничение на передвижение граждан. В воскресенье пункт об истечении 12 апреля срока введенных ограничений был изъят из приказа коменданта.