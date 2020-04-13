Пошлины на товары из Китая могут помешать США в борьбе с коронавирусом

Пошлины на импортное медицинское оборудование, особенно из Китая, затрудняют борьбу США со вспышкой коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В ходе торговой войны США ввели пошлины на основные медицинские товары из Китая, включая медицинскую защитную одежду и средства индивидуальной защиты.

Согласно последним данным университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано более 555 тысяч случаев заражения и более 22 тысяч смертей от COVID-19. Штаты по всей стране сообщили, что свободные койки в отделениях интенсивной терапии заканчиваются. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио предупредил, что респираторы могут закончиться в ближайшее время.

Китай начал наращивать производство критически важного медицинского оборудования в связи с распространением вируса в январе. Сообщается, что страна накопила большой запас средств индивидуальной защиты, в которых американские медицинские учреждения сейчас "остро нуждаются", заявила CNBC бывший заместитель помощника госсекретаря США Сьюзан Ширк.

"Любое препятствие на пути быстрого импорта этого оборудования может привести к тому, что от этой болезни умрет больше людей", - отметила Ширк.

В более раннем докладе Институт мировой экономики Петерсона (PIIE) предупредил, что торговая война с Китаем может подорвать усилия США по борьбе с пандемией коронавируса.

15 января США и Китай подписали торговое соглашение первой фазы, которое существенно ослабило напряженность, но не положило конец торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира.

По состоянию на 13 марта, когда был опубликован доклад PIIE, импорт важнейших медицинских товаров из Китая на $3,3 миллиарда по-прежнему облагался пошлинами в размере 7,5%. Импорт на $1,1 миллиарда облагался пошлинами в размере 25%.

"Пошлины администрации [президента США Дональда Трампа] на китайские медицинские товары могут способствовать дефициту и более высокой стоимости жизненно важного оборудования во время общенационального кризиса в области здравоохранения", - написал автор доклада Чед Баун.