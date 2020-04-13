В Бельгии число жертв коронавируса достигло 3903 человек

В Бельгии за прошедшие сутки зафиксировано 303 случая смерти от коронавируса, всего с момента вспышки распространения вируса в стране скончались 3903 заболевших.

Об этом говорится в сообщении кризисного штаба министерства здравоохранения королевства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На больницы пришлось 53% смертей от коронавируса, в этих случаях заражение COVID-19 было подтверждено. При этом порядка 40% умерли в домах престарелых и лечебных центрах, для многих из них тесты на коронавирус не проводились, но их включили в списки жертв вируса, так как заболевшие демонстрировали схожие симптомы.

По данным медиков, за сутки выявлено 942 новых случая заражения, и сейчас общее число заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19 составляет 30 589 человек.

При этом число госпитализированных в связи с COVID-19 продолжает сокращаться. На настоящее время в больницах остается 5393 пациента с коронавирусом, 1234 находятся в палатах интенсивной терапии.

В Бельгии с 14 марта по 19 апреля действуют меры социальной изоляции, которые затем могут продлить до 3 мая. В последние дни медики фиксируют меньшее число госпитализаций, все больше людей выздоравливают и покидают больницы.