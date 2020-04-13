Трагическое прощание семьи с бабушкой, умирающей от коронавируса, показали в Сети

Пользовательница TikTok опубликовала трогательный видеоролик, на котором вся ее семья прощается по телефону с бабушкой, умирающей от коронавирусной инфекции нового типа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, все участники телефонного разговора, кроме самой 81-летней пациентки, знали о том, насколько серьезно ее состояние, пишет Buzzfeed.

Франческа Онорато рассказала, что ее 81-летняя бабушка Роберта Татли проходила лечение в реабилитационном центре с пневмонией после того, как у нее нашли коронавирусную инфекцию. Врачи сообщили семье, что пациентку вряд ли удастся спасти, однако самой больной об этом не сказали.

Семья не могла навестить больную из-за риска заразиться коронавирусной инфекцией нового типа. Поэтому родственники могли последний раз поговорить с Татли только по телефону. Так как пациентка находилась под воздействием сильных обезболивающих, она не могла отвечать родным, а только слушала.

Ситуация так тронула Онорато, что она записала разговор на видео и выложила в сеть Девушка обратилась к подписчикам с просьбой не покидать свои дома, пока коронавирусная инфекция угрожает жизни людей. "Я хочу, чтобы люди знали, что коронавирус действительно существует. Вы видите статистику погибших в СМИ, но в эту статистику могут войти ваши родственники", - подчеркнула американка.

В настоящее время в мире зарегистрировано более 1,7 миллиона заразившихся коронавирусом. От вызванного им заболевания COVID-19 умерли 108,8 тысячи человек, 404,2 тысячи излечились. Случаи заболевания выявлены в 185 странах.